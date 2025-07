Aggressione famiglia ebrei, accertamenti su 15 persone

Compaiono i primi indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano per percosse aggravate dall'odio razziale dopo l'aggressione avvenuta in un autogrill, sull'autostrada dei Laghi a una ventina di chilometri da Milano, ai danni di un 52enne ebreo di nazionalità francese e del figlio di 6 anni. La Digos ha identificato tre dei presunti aggressori e sono in corso accertamenti su una quindicina di altre persone che avrebbero partecipato al blitz contro padre e figlio. In queste ore gli investigatori coordinati dal Pubblico Ministero Eugenio Fusco stanno scandagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'autogrill, del parcheggio e dell'autostrada. Stando a una prima ricostruzione degli investigatori, l'aggressione sarebbe avvenuta in due fasi. Prima gli insulti e le minacce rivolte al 52enne e al figlio riprese col cellulare dalla stessa vittima dell'aggressione, identificata come ebrea perché indossava la kippah, così come il bambino. Poi un secondo tempo fatto di spinte, calci e pugni, perché si era rifiutato di cancellare il video, come messo a verbale dallo stesso turista francese, che con la famiglia stava rientrando da una gita sul Lago Maggiore. Il tutto sotto gli occhi terrorizzati del piccolo. Tante le manifestazioni di solidarietà ricevute Molti però, ha precisato il 52enne, anche i messaggi online di odio e violenza. Molti però, ha precisato il 52enne, anche i messaggi online di odio e violenza. .