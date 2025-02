Aggressione pitbull, familiari puliscono casa prima del sopralluogo

L'appartamento sotto sequestro, dove la piccola Giulia è morta sbranata dal Pitbul di famiglia, è stato ripulito dai familiari prima del sopralluogo. E quando i medici legali sono entrati per l'esame chiesto dalla Procura, le tracce di sangue erano sparite. Cerca di spiegare l'accaduto Luigi Montano, avvocato del papà della bimba, Vincenzo Loffredo, indagato a piede libero per omicidio colposo. "Volevano solo prendere delle fotografie ha detto, non sapeva che l'appartamento fosse sotto sequestro. Una volta in casa hanno deciso di pulire la stanza. Hanno detto che i sigilli non c'erano". Eppure l'avviso di sequestro era ben visibile dalla domenica mattina. I funerali di Giulia si sono svolti a porte chiuse per volontà della famiglia All'uscita del feretro dal Duomo di Acerra sono stati fatti volare decine di palloncini. Ci vorrà del tempo. Intanto per le analisi sui due cani che si trovavano nell'appartamento il pitbull, risultato privo di microchip e una meticcia regolarmente registrata. Gli esami verificheranno su di loro la presenza o meno di tracce organiche della bambina, il cui padre finora ha sostenuto di non riuscire a ricostruire quanto accaduto in quel lasso di tempo un'ora circa in cui dice di essersi addormentato profondamente. "Mi sono svegliato di soprassalto dice e Giulia era sul pavimento c'era sangue, ma respirava ancora". L'inchiesta della Procura di Nola dovrà chiarire se la bimba fosse insieme a lui sul letto matrimoniale, come sostiene il papà, e se sia caduta da sola o perché trascinata dal cane. Oppure ipotesi non esclusa se la dinamica sia un'altra. Resta agli atti la prima dichiarazione di Loffredo in ospedale, dove disse che la bimba era stata aggredita da un randagio in strada. Quella versione cambiata davanti ai poliziotti pesa sulle indagini. .