Aggressioni a scuola, Valditara propone l'arresto in flagranza

Risale allo scorso anno scolastico l'aggressione di un docente da parte del padre di uno studente. Ma la denuncia è di pochi giorni fa. E' soltanto l'ennesimo caso noto di aggressione a scuola ed è avvenuto in provincia di Lecce, a Casarano. Violenze che si ripetono con una frequenza allarmante. Soltanto una settimana fa, a Bolzano, due studenti hanno minacciato un professore con un punteruolo. Sette giorni prima, in un liceo di Seregno, un alunno ha colpito una professoressa con un pugno e andando a ritroso, a ottobre dello scorso anno, un docente era stato picchiato ad Abbiategrasso in Lombardia. Episodi ricorrenti in aumento, secondo i dati relativi al biennio 2022-24 resi noti dal Ministero dell'Istruzione che hanno spinto il Ministro Valditara a proporre al titolare della Giustizia Nordio di estendere la misura dell'arresto in flagranza di reato alle aggressioni nei confronti del personale scolastico. "Stiamo lavorando insieme su una norma in questa direzione" ha detto Valditara. "Il Governo e il Ministro dell'Istruzione e del Merito sono accanto ai docenti e al personale che devono, ha dichiarato il ministro sentire forte la presenza costante delle istituzioni". .