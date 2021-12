Agguato NY, sindaco Alba: Morte Davide dolore incredibile

"Questa è una città, ma è una comunità piccola, una comunità che ci conosciamo tutti e si è stretta intorno ad un dolore che è incredibile, la perdita di un figlio". Le parole del Sindaco di Alba danno la misura dello sconcerto che ha suscitato in questa cittadina di poco più di 30.000 abitanti la morte di Davide Giri, 30 anni, ucciso a coltellate nel quartiere di Harlem a New York poco distante dal campus della Columbia University, dove stava per conseguire un dottorato di ricerca in Computer Science. Un ragazzo brillante che si era laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino con il massimo dei voti prima di partire per l'estero. Non solo lo studio nella sua vita, Davide amava suonare il piano e giocare a calcio, ma ero impegnato, un po' come tutta la sua famiglia, anche nel volontariato. "Una famiglia molto conosciuta, il papà la mamma e i fratelli, Davide, una famiglia impegnata nel sociale, impegnata nella parrocchia, Davide un ragazzo straordinario laureato al Politecnico, aveva coronato un sogno, andare a studiare negli Stati Uniti è stata veramente una tragedia".