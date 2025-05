Agliana, pitbull aggredisce nonna e nipotina di due anni

Una bambina, un'anziana signora e un pitbull, il cane che all'improvviso aggredisce la piccola di due anni alle gambe e all'addome, mentre la donna e la nipotina si trovano sulla porta d'ingresso della villetta. Sono quasi le 14 di sabato La famiglia di San Michele ad Agliana nella piana pistoiese viveva con più animali. "Nell'appartamento c'erano due pitbull e un cane da caccia. Apparentemente sembra che ad aggredire la nonna e la bambina sia stato un solo cane, un solo pitbull. Solitamente dicono che la bambina ci giocava, quindi la conosceva, E non ha mai manifestato comportamenti aggressivi l'animale. È ovvio che ora il tutto sarà anche alla valutazione dell'USL veterinaria, che poi redigerà il suo rapporto sullo stato di salute di questi animali". Per quanto riguarda lo stato di salute della piccola è ancora in prognosi riservata, ma le sue condizioni dicono dall'ospedale Meyer, dove la piccola è arrivata l'elisoccorso sono stabili e non è in pericolo di vita. La nonna ha avuto bisogno di cure, ferita più lievemente è stata trasportata prima all'ospedale di Pistoia e poi a Careggi. Un caso analogo era avvenuto in Toscana lo scorso febbraio, poco dopo la tragedia di Acerra, dove un pitbull aveva ucciso una bambina di nove mesi. Conoscere ed educare i propri cani è fondamentale, dicono gli esperti, non per demonizzare alcune razze, ma per mettersi al riparo da comportamenti aggressivi che talvolta portano a tragedie. "Per legge bisognerebbe che tutti i possessori di cani fossero educati, a come si tiene un cane. E vedremo nei prossimi mesi di promuovere anche un'iniziativa in tal senso, in collaborazione con l'USL veterinaria. .