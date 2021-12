Agrigento, riapre la casa museo di Pirandello

La prima stanza è quella dei ricordi familiari. La cartolina dal figlio in guerra, i quadri dipinti dalla sorella, lettere, disegni, foto della Agrigento tra fine ottocento e primi del novecento dominano gli ambienti di piano terra. È la voce narrante di Leo Gullotta a guidarci nella casa di Luigi Pirandello, riaperta al pubblico dopo un anno di chiusura dovuta a lavori di restauro e lungaggini burocratiche. "Questo complesso personaggio che è stato Pirandello, l'interprete fedele dell'animo del siciliano. Premio Nobel per la letteratura e grande drammaturgo conosciuto in tutto il mondo. Io credevo che fosse giusto dedicargli l'attenzione che meritava." Un percorso immersivo e multimediale, con voci, video e suoni conduce al primo piano della casa nelle campagne a pochi km dalla Valle dei Templi e dal mare, dove lo scrittore visse con la famiglia fino a quando partì per gli studi universitari per poi tornarvi facendone la casa di villeggiatura. "Questa è la scrivania che Pirandello aveva suo studio romano. È stata riprodotta fedelmente con un sistema multimediale che permette di curiosare tra i suo appunti e di sfogliare racconti, poesie, novelle, romanzi." Mentre con le immagini e i suoni dal passato si ripercorre la storia del grande autore passando per la consegna del premio Nobel, il 10 dicembre del 34, fino alla sua scomparsa esattamente due anni dopo il 10 dicembre del 36. "Pirandello voleva essere cremato e poi le sue ceneri buttate nel gran mare africano, così lui scrisse, perchè stava davanti casa sua.".