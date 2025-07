Nove giovani di Santa Margherita di Belice, comune in provincia di Agrigento, sono stati arrestati per rissa aggravata e porto illegale di armi dopo l’accoltellamento di un giovane egiziano, avvenuto il 13 luglio sulla spiaggia di Porto Palo di Menfi. Secondo i carabinieri, la rissa sarebbe nata per uno sguardo di troppo in un locale della movida balneare .