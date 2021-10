Al G20 si parlerà di vaccini, economia e ambiente

"Credo che da questo punto di vista l'obiettivo principale per preparare lo scenario sia il fatto che il G20 si impegnerà a raggiungere l'obiettivo del 70% di copertura vaccinale della popolazione globale entro la metà del prossimo anno". Non sarà facile raggiungere un simile obiettivo ma anche e soprattutto di questo si dovrà parlare nel G20 che sta per aprirsi a Roma. Così il capo della Commissione, il governo europeo, Ursula Von der Leyen prima di partire dall'Italia, ha illustrato non solo i temi fondamentali di cui discuterà con i leader delle principali economie del mondo, ma anche il modo virtuoso con cui l'Unione Europea ci arriva, quasi a voler rappresentare un modello per gli altri. Per quanto riguarda i vaccini Von der Leyen ha aggiunto infatti che l'Europa ha già mandato fuori dai suoi confini un miliardo e duecento milioni di dosi, destinandone invece 800 milioni ai propri cittadini. Ed ha promesso altre centinaia di milioni donati a chi è più in difficoltà. Ma il G20 affronterà anche l'argomento clima, proprio alla vigilia della conferenza mondiale di Glasgow. Anche in questo la presidente della Commissione sottolinea come l'Europa arrivi avendo preso degli impegni molto più ambiziosi delle altre grandi potenze. I partecipanti al G20, nel loro insieme, sono responsabili di circa l'80% dell'inquinamento mondiale, ha ricordato. È necessario quindi che siano per primi loro a fare qualcosa per il clima. A clima e pandemia è strettamente connesso l'andamento dell'economia mondiale. "Qui a Bruxelles lo sanno bene, il Recovery Fund per riprendersi dalla pandemia è stato uno dei risultati più importanti mai raggiunti dall'Unione Europea, mentre il rischio che aumentino i costi di produzione, a causa delle nuove politiche verdi, è invece una delle preoccupazioni più grandi dei 27 paesi dell'UE". Al G20 si parlerà infatti del caro bollette e di come abbattere il costo del gas fossile. E si dovrebbe arrivare ad un accordo per imporre una tassa minima globale che combatta l'evasione dei grandi capitali. Tutto, però, è ancora in fase di trattativa dell'ultimo minuto.