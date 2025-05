Al via a Porticello operazioni preliminari recupero Bayesian

Partita a mezzogiorno dal porto di Termini Imerese, la Hebo Lift 2 arriva dopo 4 ore di navigazione nel Golfo di Porticello a Santa Flavia. Qui viene ancorata sul punto in cui quasi 9 mesi fa, a 49 metri di profondità, si è inabissato il Bayesian. È una delle due chiatte galleggianti arrivate in Sicilia da Rotterdam per riportare in superficie lo yacht naufragato il 19 agosto dello scorso anno. Dotata di un ponte di 700 metri, servirà da base operativa per i 70 operatori stranieri e italiani che saranno impegnati in una prima fase nelle ispezioni subacquee dei fondali e per verificare anche con l'ausilio di un robot radiocomandato lo stato del relitto. La prossima settimana i magistrati della Procura di Termini Imerese faranno il punto con i responsabili della società olandese incaricata delle operazioni, che si svolgono sotto il coordinamento della Guardia Costiera. Poi verso Porticello da Termini Imerese si muoverà anche la Hebo Lift 10, una delle più imponenti gru marittime esistenti in Europa. Da metà maggio si procederà con la rimonozione sott'acqua dell'albero da 75 metri, uno dei più alti mai realizzati per un veliero. E solo alla fine del mese, in questo specchio di mare da alcuni giorni blindato, vietato sia alla balneazione che alla pesca, lo yacht verrà agganciato dalla gru e portato in superficie, trasferito a terra e messo a disposizione della procura che indaga sulla tragedia costata la vita al magnate britannico Mike Lynch, alla figlia Hanna, al Presidente della Morgan Stanley International Jonathan Blumer, insieme con la moglie Judy. Ai coniugi Chris e Neda Morvillo e al cuoco di bordo Recaldo Thomas. Si salvarono solo 15 persone, tra cui la moglie di Mike Lynch, e con l'eccezione del cuoco i componenti del equipaggio al completo. 3 di loro sono stati iscritti nel registro degli indagati con le ipotesi di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Il comandante J. Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio M. Griffiths. .