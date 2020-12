Al via campagna vaccinale in Lombardia

Oltre 60 strutture riceveranno queste dosi ultra congelate e provvederanno poi sia allo stoccaggio sia alla preparazione per le dosi per la somministrazione in modo che il personale che ha aderito alla campagna vaccinale venga vaccinata il più in fretta possibile. La vaccinazione di ieri con il personale medico è la migliore garanzia del fatto che questo vaccino sia sicuro e che nella maggior parte dei casi si tratti di scarsa informazione, per non parlare di altre cose. Man mano che le informazioni puntuali saranno rese disponibili, io sono sicuro che la gente aderirà, conoscendo i vantaggi della campagna vaccinale.