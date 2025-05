Albareto Parma, cercasi prete: appello al Papa

"Abbiamo bisogno di un missionario. Cercasi persona spirituale per il paese". Una guida spirituale la attendono da due anni qui ad Albareto sull'Appennino di Parma, 2200 gli abitanti. "Lo stiamo aspettando. Per adesso sono a rotazione". Senza un sacerdote manca un riferimento importante per la piccola comunità, al punto che il sindaco, Carlo Berni, ha scritto una lettera ai vescovi delle diocesi di Piacenza Bobbio e Massa Carrara Pontremoli. "Ci sono delle necessità spirituali, ma ci sono anche delle necessità di ordine più pratico, come ad esempio che all'interno delle strutture della parrocchia noi abbiamo le scuole materne, che è una scuola paritaria dove c'è una forte collaborazione tra la parrocchia e il comune. E ci sono molte persone che si stanno occupando della chiesa. Sono soprattutto loro che magari si sentono un po' abbandonate". Albareto aspetta il suo parroco, chi può faccia qualcosa. Il sindaco ne ha parlato anche con suo cugino Monsignor Domenico Berni, vescovo missionario. Chissà che possa intercedere con la provvidenza, scherza. Monsignor Berni è tornato in Italia dopo quasi 50 anni passati in Perù, dove ha condiviso l'esperienza pastorale con il Santo Padre Leone XIV all'epoca, entrambi missionari agostiniani. "E non solo conoscenza, e amicizie, siamo amici di vecchia data, l'ho conosciuto quando ero ancora studente a Roma di diritto canonico nel 1985 e mi faceva anche degli scherzi". L'emozione per la nomina a Pontefice, "dopo che è stato eletto Papa non ho avuto io il coraggio di chiamarlo alla sera. Io gli ho mandato un piccolo messaggio di congratulazioni e lui m'ha risposto quasi subito ringraziandomi e ancora una volta si raccomandava le mie preghiere". Parole scherzose per il cugino sindaco. "Non tocca al Papa, portare il sacerdote ad Albaretto. Però se non ci sono i postulanti dovrebbe fare per avere più sacerdoti". .