Albero caduto a Venezia, ancora grave 39enne

"Le condizioni della signore sono stazionarie. Quindi non ci sono né peggioramenti e né miglioramenti, quindi la situazione è sotto controllo, la prognosi è una prognosi riservata". Sottoposta ad un primo intervento chirurgico all'addome nelle ore immediatamente successive all'incidente, restano gravi le condizioni della 39 enne madre di due bambine, travolta dal leccio di 15 metri, caduto nel primo pomeriggio di lunedì in Piazzale Roma, il trafficatissimo primo punto d'accesso al centro storico di Venezia. Ancora in osservazione le due figlie della 39 enne ferite solo lievemente, in queste ore, affiancate da uno psicologo dell'équipe psic emergenza dell'ospedale veneziano. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo di inchiesta, lesioni colpose, l'ipotesi di reato al momento contro ignoti. Le indagini, con tutta probabilità, si concentreranno sull'operato del Comune, responsabile della manutenzione del verde pubblico. L'albero, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe stato controllato poco tempo prima del crollo, senza rilevare anomalie. Fatto sta che leccio è caduto in assenza di vento e maltempo, si pensa ad un fungo o ad una malattia che potrebbe averlo indebolito. Risposta in questo senso potrà darne la perizia disposta dalla Procura e affidata ad un agronomo. "L'albero sono passato oggi a vedere e non riesco proprio a capire. Ci sono le indagini, approfondiremo c'è altro da dire adesso è da pensare ai feriti". .