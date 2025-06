Albero crollato a Venezia, gravi le condizioni di una 39enne

Ricoverata all'Ospedale dell'Angelo di Mestre, restano gravi le condizioni della 39enne mamma di due bambine, travolta lunedì pomeriggio dal crollo dell'albero in Piazzale Roma, il primo punto d'accesso al centro storico di Venezia. La 39enne è stata investita dal tronco del leccio di 15 metri, caduto all'improvviso. Trasferita in sala operatoria, ha subito un intervento d'urgenza per il trauma addominale. Fuori pericolo le due figlie, così come le altre 10 persone rimaste coinvolte nell'incidente. La donna, nelle prossime 24 o 48 ore, potrebbe essere sottoposta ad ulteriori interventi chirurgici. Le indagini volte a capire le cause del crollo e soprattutto se l'incidente poteva in qualche modo essere evitato, sono solo agli inizi. Il Comune di Venezia ha riferito di non aver riscontrato alcuna criticità durante l'ultima ispezione dell'albero avvenuto alcuni giorni fa. Fatto sta che il crollo è avvenuto in assenza di vento e di maltempo, fortunatamente senza vittime, ma le conseguenze dell'incidente, già gravi, avrebbero potuto essere drammatiche. .