Alessandri: più bus per la scuola

Verranno investiti nella regione Lazio 30 milioni di euro, in parte circa 10 milioni di euro a bilancio regionale, in parte del bilancio dello Stato. Abbiamo individuato sul mercato 730 bus che staranno sulle linee del Lazio a rafforzamento del nostro sistema. Abbiamo così garantito da qui alla fine dell'anno scolastico, limitandoci a questo arco temporale, 12 milioni di posti aggiuntivi sui nostri mezzi pubblici su gomma e in più il piano Trenitalia è di rafforzamento, di potenziamento, di messa a disposizione di macchine e questo ci ha consentito, e ci consentirà di affrontare al meglio la ripresa in sicurezza. Ci sarà qualcuno a controllare l'uso dei dispositivi di sicurezza individuale, che vengano messi bene, ci sia il distanziamento. C'è qualcuno che può controllare? Noi abbiamo visto mezzi pubblici comunque pieni, con le persone che salivano a forza. Un tema. Il primo è quello del personale di facilitazione nelle fermate, nei nodi di scambio, nelle attestazioni riconoscibili dall'utenza. Noi dobbiamo scongiurare e lavorare perché questo non accada, è il primo obiettivo. Dopodiché certamente deve esserci un combinato disposto di controlli di responsabilità individuale.