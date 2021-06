Alice, la prima maturanda al liceo Umberto I di Palermo

"Affrontare gli esami dopo aver affrontato un anno così, in cui magari non sempre riuscivamo a seguire tutte le lezioni ovviamente è molto difficile, però sarà comunque un ricordo. I professori sono stati sempre presenti". Lei è Alice, la prima candidata a sostenere la prova d'esame al liceo classico Umberto Primo di Palermo. "Come ti senti?" "Molta ansia, sì, mi veniva da piangere, però se inizio a piangere poi piango anche là dentro, quindi meglio non piangere". L'ansia si scioglie in un fiume di parole quando comincia l'esame e con disinvoltura Alice cita e spiega Seneca. Seduta al centro dell'aula la mamma che l'accompagna, alle sue spalle i professori e la presidente di commissione intorno. Ognuno a diversi metri dall'altro, con la mascherina e mantenendo le distanze per la massima sicurezza di tutti. La prova per Alice dura 45 minuti. "Oltre, appunto, a quello in cui mi ero preparata hanno portato un documento a sorpresa che era su Polibio. Però a me piace molto Polibio, quindi ho fatto i collegamenti con tutte le altre discipline. Abbiamo parlato poi della nostra Costituzione e poi alla fine abbiamo fatto, diciamo, il percorso sul mio PCTO, sul teatro, sulla Sicilia è femmina, che appunto si parlava del donne, del ruolo della donna". Un altro interrogatorio poi fuori dalla scuola. È quello dei compagni, che devono attendere in cortile il proprio turno e vengono chiamati a raggiungere l'aula per l'esame uno alla volta. "E adesso che farai?" "Adesso andrò a mangiare una fetta di torta e poi in questi giorni andrò al mare, ovviamente.