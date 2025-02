Allarme cocaina, nel padovano 50 neonati all'anno positivi alla droga

I numeri evidenziati dall'azienda ospedaliera dell'università di Padova sono allarmanti. Ogni settimana almeno un bambino risulta positivo a sostanze stupefacenti e la fonte di esposizione quasi sempre sono i genitori. Bambini piccoli, spesso neonati, nella maggior parte dei casi l'80% positivi alla cocaina. Sostanza che, come il fumo passivo, può depositarsi su abiti, pelle, superfici ed entrare in contatto con i più piccoli. Nel padovano, circa 50 segnalazioni di esposizione infantile alle droghe vengono comunicate ogni anno. Nel 50% dei casi, i bambini hanno meno di tre anni. L'esposizione continuativa alla cocaina può avere effetti devastanti su organi vitali come cuore, reni e cervello e può compromettere lo sviluppo e mettere a rischio la vita dei figli di consumatori abituali di sostanze stupefacenti. Un intervento tempestivo può fare la differenza. Le analisi tossicologiche richieste da vari reparti sono fondamentali per diagnosticare esposizione alle droghe, soprattutto in presenza di sintomi come irritabilità, tachicardia e crisi epilettiche. .