Allarme di Simeu: nei pronto soccorso mancano 3.500 medici

Sempre più anziani, sempre più malati cronici, sempre più soli nelle città roventi. Gli accessi nel pronto soccorso, in particolare in quelli delle grandi città, aumentano durante i mesi estivi. Colpa sì del gran caldo, ma anche della mancanza di medicina territoriale e di assistenza non ospedaliera. È un cane che si morde la coda e che da anni ormai affolla i triage degli ospedali. Eppure a mancare sono anche i medici di emergenza urgenza. Secondo l'ultima indagine della Società Italiana di Emergenza Urgenza ce ne sono ben 3500 in meno. E questo solo se si analizza nei dati che arrivano dai grandi ospedali. All'indagine hanno infatti partecipato i direttori di 153 strutture dell'emergenza urgenza, rappresentative di un numero di accessi in pronto soccorso pari a 70000000 nel 2024, oltre il 37% degli accessi totali nei pronto soccorso italiani. Una cifra dei Dirigenti medici che lavorano PS, è specializzato in medicina di emergenza urgenza. E se le carenze sono pari al 36% nelle regioni settentrionali, salgono fino al 42% nel resto d'Italia. Ambrosino, Sky TG 24. .