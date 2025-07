Allerta caldo, Inps: "Cassa integrazione con oltre 35°"

Il caldo non dà tregua, le temperature roventi che da giorni attanagliano il nostro paese, sfiorano punte di 40 gradi, anziani e bambini i soggetti più vulnerabili, a rischio anche i lavoratori esposti alle alte temperature, ne tiene conto l'Inps che dà indicazioni alle aziende per chiedere la cassa integrazione ordinaria per chi lavora con temperature superiori a 35 gradi, ma non solo si deve smettere di lavorare anche quando la temperatura percepita è superiore a quella reale in luoghi in cui non ci si può proteggere dal sole, o se le attività comportano l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio. Anche i lavoratori di Glovo potranno fermarsi a causa delle alte temperature. L'azienda ha annunciato la marcia indietro e ha ritirato il bonus di circa cinque centesimi in più per le consegne a domicilio sotto il sole a 40 gradi. In una nota della Fels Cisl, la Federazione dei lavoratori somministrati autonomi atipici, si legge che si è arrivati alla di sospendere le misure annunciate per poterle discutere all'interno di un confronto sindacale che si svolgerà nei prossimi giorni. Un brusco calo delle temperature è atteso nel fine settimana con l'arrivo di correnti di aria fresca provenienti dal nord Europa. Forti temporali dietro l'angolo, ma anche eventi estremi. .