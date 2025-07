Allerta caldo, Ministro della Salute: attivo il numero 1500

Da nord a sud la situazione è difficile, ma non stiamo rilevando una mortalità maggiore rispetto agli anni precedenti. A confermarlo durante una trasmissione televisiva, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, facendo il punto sull'eccezionale ondata di caldo che da giorni attanaglia il nostro paese. I dati a disposizione sono parziali, ma la situazione, per quanto grave, è sotto controllo, sottolinea il Ministro, ricordando, oltre alla cabina di regia a cui collaboreranno Ministero, Protezione Civile e INAIL, il numero di pubblica utilità 1500 da chiamare in caso di emergenza. A disposizione dei cittadini, decine di operatori per dare consigli a seconda delle necessità. Da ormai tre anni abbiamo una campagna di prevenzione contro il caldo, ha ricordato il Ministro della Salute, monitorate 27 città in tutta Italia con previsioni fino a 72 ore. E poi il decalogo con consigli utili ad affrontare le giornate più calde. Il decalogo verrà distribuito nelle farmacie e negli studi medici e tradotto in inglese per i turisti. .