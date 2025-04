L’ondata di maltempo prosegue e continua a colpire duramente il Piemonte. A Chivasso, il torrente Orco è in piena, con ponti bloccati ed esondazioni. La situazione è critica in molte aree, con viabilità compromessa e oltre 100 comuni in allerta rossa per rischio idrogeologico dopo una notte di piogge intense .