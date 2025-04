Nella serata di mercoledì 16 aprile l'esondazione del torrente Chiusella in località Cappia a Traversella ha reso necessaria la chiusura del tratto terminale della Strada Provinciale 64 della Val Chiusella, a partire dal km 19+200. Il maltempo sta colpendo il Piemonte in queste ore: ponti bloccati, esondazioni, viabilità difficile in molte zone. Il rischio idrogeologico per la piena dei fiumi è rosso in oltre un centinaio di comuni, dopo una notte di piogge abbondanti. .