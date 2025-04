Allerta Meteo Torino, Po oltre il livello di guardia

Torino resta in allerta per il maltempo. Dopo le piogge intense delle ultime ore, il fiume Po risulta ingrossato e si attende il passaggio della piena. In via precauzionale è stato chiuso l’accesso ai Murazzi. Disagi anche sulla viabilità: a causa dell’innalzamento della Dora Baltea, è stata disposta la chiusura di alcuni tratti dell’autostrada Torino-Aosta, tra Scarmagno e Ivrea in direzione nord e tra Quincinetto e Ivrea in direzione sud. Interdetto anche il tratto iniziale della bretella Ivrea-Santhià, tra Albiano d’Ivrea e l’interscambio di Pavone.