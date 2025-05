Lunedì 20 maggio, un violento nubifragio ha colpito Forlì, riversando in pochi minuti l’equivalente della pioggia di un mese. Le strade dei quartieri Ca’ Ossi, Vecchiazzano e Ronco si sono trasformate in fiumi, con blackout elettrici in alcune zone. Il sistema fognario non ha retto all’ondata d’acqua, provocando allagamenti diffusi. Alle prime luci dell’alba la situazione è tornata sotto controllo. .