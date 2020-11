Alluvione Sardegna, Solinas: situazione disastrosa

Purtroppo abbiamo visto, anche sorvolando con l'elicottero, la situazione è veramente disastrosa che si è abbattuta su Bitti e il circondario, l'intera macchina della protezione civile è al lavoro, abbiamo dispiegato sul campo tutte le forze possibili, voglio ringraziare in questo senso anche i tanti volontari che sono accorsi, oltre le forze dell'ordine, per intervenire in questo drammatico momento dove il primo pensiero va alla comunità di Bitti, ai familiari. Noi ieri abbiamo deliberato immediatamente lo stato di emergenza come Giunta regionale e presenteremo lunedì in aula un emendamento per dare copertura ai primi stanziamenti di ristoro, delle famiglie prima di tutto e poi delle infrastrutture.