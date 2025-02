Altamura, dopo 10 anni altri due arresti per la morte di Domi Martimucci

"Quel giorno è stato il giorno più brutto della nostra vita. In realtà noi lo viviamo tutti i giorni, tutti i giorni è il 5 marzo, però al nostro risveglio l'unico pensiero è quello di portare avanti il nostro obiettivo, che è quello di mantenere viva la memoria di nostro fratello, di Zidane". A distanza di 10 anni la famiglia di Domenico Martimucci si vede restituito un altro pezzo di giustizia. Altre due persone, oltre le tre già condannate, avrebbero avuto un ruolo nel terribile attentato mafioso in una sala giochi di Altamura, nel barese, che il 5 marzo del 2015 ferì otto ragazzi tra i quali appunto il loro Zidane, come veniva soprannominato Domi, promettente calciatore che si trovava lì per caso e che riportò le conseguenze peggiori morendo cinque mesi dopo in una clinica austriaca. I Carabinieri, coordinati dalla Procura di Bari, hanno arrestato Nicola Centonze e Nicola, la quale il primo era fino a ieri un collaboratore di giustizia. Ed erano state anche le sue rivelazioni a permettere di incastrare Mario D'ambrosio, mandante dell'attentato, e gli esecutori materiali Luciano Forte e Savino Berardi, tutti condannati in via definitiva a pene tra i 18 e i 30 anni. Ora però la scena si è ribaltata con d'ambrosio e Forte che dopo 10 anni e con l'aiuto di alcuni pentiti, si sono decisi a chiamare in causa anche Centonze cui è già stato revocato il programma di protezione. "Per noi i collaboratori di giustizia sono un apporto essenziale, assolutamente essenziale per la criminalità, per la lotta alla criminalità organizzata, ma non sono la verità assoluta, quindi noi facciamo sempre un accertamento continuo su quello che loro riferiscono, verificando i riscontri verificando se dicono la verità" .