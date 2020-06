Alto Adige, hotel con weekend gratis per operatori sanitari

Un gesto di riconoscenza, un premio, o molto più semplicemente un modo pratico per ringraziare chi durante questi complicatissimi mesi si è preso cura della salute dei pazienti contagiati dal Covid 19. I 4 hotel residence Falkensteiner dell'alto Adige hanno infatti deciso di riservare in via esclusiva ai dipendenti del servizio sanitario altoatesino un fine settimana gratuito per rilassarsi, rigenerarsi e naturalmente riposare con tutta la famiglia. Dopo una settimana che è partito questo tsunami del covid, il manager dell'Alto Adige è venuto a dire ma io c'ho l'idea, perché non gli diamo subito i nostri infermieri, medici, per una vacanza nei nostri alberghi? Prima abbiamo pensato a 200, però i 200 erano dopo 2 ore, neanche 2 ore erano già 250, abbiano altre possibilità, adesso abbiamo più di 1000, che vengono in varie vacanze. I nuovi protocolli destinati ad arginare il diffondersi del coronavirus sono numerosi e molto articolati. Un impegno non semplice per chi gestisce queste strutture, ma al contempo permette agli ospiti di vivere una vacanza spensierata e soprattutto sicura. Noi abbiamo fatto protocolli proprio per la nostra vita, allora abbiamo messo in piedi un team che hanno lavorato per 5, 6 settimane a fare questi protocolli, abbiamo aperto i primi alberghi in Austria e abbiamo avuto veramente un'esperienza molto positiva. La vacanza di un anno fa questo sarebbe onesto, questo covid c'è e noi dobbiamo imparare a vivere questo. L'iniziativa in un primo momento prevista solo per un fine settimana ha registrato moltissime richieste, tanto da indurre il Management a dedicare tutta la prima settimana d'apertura così che gli ospiti, divisi in gruppi, potranno scegliere 3 tranches, dall'11 al 13 giugno, dal 13 al 15 giugno e infine dal 15 al 17 giugno.