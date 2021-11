Ancona, preoccupano i contagi nelle Marche

Intubati in un letto della terapia intensiva. Pazienti, tra i 50 e i 70 anni, che hanno rinunciato a proteggersi con il vaccino e che ora lottano attaccati alle macchine. "Continuo, da due anni. Dal febbraio 2020 in poi praticamente tranne delle fasi in cui fortunatamente le rianimazioni si sono svuotate. Si è ripreso quest'anno a settembre e siamo ancora qui." Il lavoro di medici e infermieri, dietro vetri come questo, per salvare chi ha incontrato il virus. La fatica è anche psicologica. "Il fatto che persone che devono vaccinarsi in questo momento non lo fanno." "Potevano non essere qui. Forse a volte rabbia si, si è stanchi. Soprattutto stanchi nella quotidianità, però l'impegno c'è sempre." Nelle Marche continua a salire la curva dei contagi. Da qualche settimana la regione rischia il passaggio a zona gialla. Raggiunta la soglia critica del 10% dell'occupazione delle terapie intensive, l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti è arrivata a 172. Superato il limite fissato a 50. Qui all'ospedale regionale di Ancona, nella clinica anestesia e rianimazione, è occupata la metà degli otto letti Covid. In caso di emergenza sono pronti altri 20 posti ci dicono. "Mi aspetto magari un picco fra due tre settimane, poi un inizio della decrescita anche con un incremento delle vaccinazioni col fatto che è possibile vaccinare anche i bambini. Quindi non sarei così pessimista. Certo poi ci sono le incognite come questa nuova variante, ma questo fa parte purtroppo dell' imponderabile.