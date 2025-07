Andrea Cavallari in fuga, il patrigno a Skytg24

"Questo permesso doveva prevedere l'accompagnamento di un poliziotto, di qualcuno che comunque stesse con noi per poi gestire questa situazione che comunque dopo è degenerata, perché comunque non è affidabile Andrea, cioè non è affidabile anche quando lui comunque ha due o tre personalità diverse. Voi avete contattato questa fidanzata o questo amico? No non siamo riusciti a contattare né l'amico né la fidanzata. Ma li conoscevate? No, io la fidanzata se era sempre quella, sì l'ho incontrata alcune volte anni fa. Secondo lei dove può essere? Non ne ho idea. Non ne ho la più pallida idea. Che comunque non ha avuto contatti né con noi né con sua mamma. Cosa aveva con sé documenti, soldi? Soldi pochi, penso, magari qualche centinaio di euro. Documenti, se non ha documenti falsi o meno, non credo che avesse con sé i documenti, cioè non potevo vederli io, non potevo saperlo. Aveva amici in Italia o all'estero dove può aver trovato appoggio? Forse in Italia qualcuno, ma all'estero non credo." .