Andrea Mavilla, il cyber esperto che ha trovato la falla nella nostra privacy

"Dopo la consulenza di una nota società di calcio, alla quale avevano fatto una truffa abbastanza consistente, mi avevano interpellato per capire da dove fossero stati sfiltrati quei dati. Mi sono imbattuto in dei portali dove era chiaro, c'erano tutti i loro dati. Ho cominciato a scrivere nomi, apparivano questi nomi, compreso nomi importanti del nostro governo". Secondo Andrea Mavilla l'intelligenza artificiale sfrutta bug ancora sconosciuti dei social network. E in rete, attraverso software specifici, si trovano database sterminati con i numeri telefonici privati, ma anche gli indirizzi, mail personali, pec comprese, praticamente di tutti, a iniziare da quelli del Capo dello Stato, della Premier e a scendere di ogni membro del Consiglio dei Ministri, fino a quelli di chi lavora nell'intelligence o nelle forze dell'ordine o nelle procure italiane e perfino di chi dovrebbe garantire proprio la cybersicurezza nazionale. Ma non solo. La falla nella privacy riguarda anche i grandi manager o i comuni cittadini, in tutto il mondo. Mavilla ci mostra come sia facile trovare, ad esempio, i contatti personali dei dirigenti della CIA o del capo del Pentagono. "Sulla... americana, addirittura abbiamo i suoi numeri, abbiamo i suoi indirizzi mail personali. Io non lo apro perché commetterei un reato. Però abbiamo tutto". "Lei si è spaventato quando ha capito che poteva accedere anche al numero del Presidente degli Stati Uniti?" "Sì mi sono un attimino all'inizio spaventato. Più più che altro ero incuriosito, anche un po' spaventato, perché all'inizio anch'io ero dubbioso. Dicevo ma è possibile?" Il garante per la privacy ha aperto un'istruttoria sulla vicenda indicando una società statunitense come proprietaria di uno dei software incriminati. Le indagini, grazie alla denuncia di Mavilla, sono state avviate anche dalla Polizia Postale. "Uno dice ma cosa ci faccio una volta che ho il numero del Presidente o del Presidente del Consiglio? Puoi fare tante cose. Puoi fare delle chiamate spuffing. Cioè io posso chiamare col numero della Meloni, registrando la voce della Meloni con intelligenza artificiale e facendo finta che che sia lei, un altro Ministro e chiedendo delle cose magari che possono essere compromettenti per la nostra Repubblica. Questo è successo a Crosetto. Cioè, a Crosetto gli hanno registrato la voce e hanno fatto sì di effettuare dei bonifici". I server non sono in Italia, ma i software, sono di proprietà di tre nazioni. "Quasi tutte sono società americane, israeliane e russe". .