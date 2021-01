C'è un alto numero, un'alta percentuale direi intorno al 30%, che non si è vaccinata e non si vuole vaccinare in questa frase. Vedremo se è un problema legato strettamente al vaccino Pfizer, oppure con il vaccino AstraZeneca probabilmente recupereremo qualcosa. Almeno un quarto del personale sanitario in Italia non si vaccinerà e questo credo sia un dato orribile.