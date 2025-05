Anniversario strage di Capaci, oggi il ricordo tra manifestazioni e polemiche

Stravolgendo il protocollo che da 32 anni a questa parte ha segnato il momento più intenso delle celebrazioni in ricordo della strage di Capaci, il silenzio eseguito dalla polizia sul palco allestito davanti l'albero Falcone è stato suonato alle 17:48 10 minuti prima. Forse per evitare le possibili contestazioni da parte dei manifestanti che hanno dato vita ad un altro corteo in contrapposizione alla manifestazione organizzata da Maria Falcone e dalla sua fondazione. All'applauso della gente rimasta fino all'ora esatta dell'attentato si è poi contrapposto il grido di vergogna vergogna rivolto a chi, ha anticipato i tempi, spiazzando anche la tanta gente arrivata per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e tutti gli agenti di scorta morti per proteggerli. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio inviato per ricordare l'anniversario della strage, ha parlato delle troppe zone grigie delle stragi sulle quali ancora si deve fare luce. A rappresentare il governo a Palermo, tra gli altri, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "La memoria serve anche a noi, e serve a tutti noi per rilanciare sempre l'attenzione su quelli che sono i temi della della, appunto della legalità e della cultura dell'antimafia, quindi, siamo testimoni insomma in qualche modo di questo modo di onorare queste vittime." "Palermo chiede anche una memoria attiva naturalmente" "Certo, certo, certo, ma molti passi in avanti sono stati fatti anche proprio concretizzando e realizzando le idee che ci hanno lasciato persone come questi eroi insomma." La lotta alla mafia è in cima all'agenda di dovrebbe vedere tutti dalla stessa parte e senza contrapposizioni. Sky TG 24, Palermo. .