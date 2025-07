Antitrust avvia istruttoria su Meta per l'AI su Whatsapp

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un'istruttoria nei confronti di Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, per sospetto abuso di posizione dominante. Al centro delle indagini c'è Meta AI un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, che da marzo 2025 viene automaticamente integrato nella barra di ricerca di WhatsApp. Meta AI è simile a chatbot come ChatGPT di OpenAI o Gemini di Google, risponde a domande, offre suggerimenti e interagisce con l'utente come un assistente. Il problema, secondo l'Antitrust, è che Meta sfrutterebbe la sua posizione dominante nel mercato della messaggistica, dove WhatsApp ha milioni di utenti per promuovere il proprio chatbot, rendendo difficile la competizione di altre aziende che offrono servizi simili. Inoltre l'Antitrust considera un rischio che più un utente utilizzi Meta AI, più diventi legato al chatbot, perché il sistema migliora imparando dai dati dell'utente stesso. Una dinamica che secondo l'Autorità ridurrebbe la concorrenza. In una nota Meta si è giustificata affermando di offrire l'accesso di Meta AI su WhatsApp, per dare a milioni di italiani la possibilità di scegliere di usare l'AI, in un ambiente che già conoscono, di cui si fidano e che comprendono. La società fa sapere però di essere pienamente collaborativa con l'Autorità italiana per la Concorrenza. .