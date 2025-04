Antitrust multa per 20 mln per vendita biglietti Colosseo

coinvolta una delle sette meraviglie del mondo. L'Antitrust ha inflitto una multa da complessivi 20 milioni di euro nei confronti di Cooperativa Culture e di sei operatori turistici internazionali per violazione delle regole della concorrenza nella vendita dei biglietti d'ingresso al Colosseo. In sostanza i ticket risultavano esauriti perché i tour operator acquistavano tagliandi attraverso bot o piattaforme automatizzate. L'Antitrust è intervenuta dopo un'indagine scattata nel luglio del 2023, quando era diventata evidente l'impossibilità di acquistare online biglietti per l'ingresso al parco archeologico dell'anfiteatro Flavio. A Coop Culture, concessionaria ufficiale del servizio di vendita dal 1997 al 2024, l'autorità ha applicato una multa di 7 milioni di euro, per aver contribuito in piena consapevolezza al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti a prezzo base, mettendo in atto una pratica commerciale scorretta. Secondo l'indagine, la società ha anche destinato una parte consistente dei ticket alla vendita, abbinata a proprie visite guidate da attività didattiche, ottenendone consistenti vantaggi visite guidate ed attività didattiche, ottenendone consistenti vantaggi sono spesso trovati costretti ad acquistare biglietti a prezzo maggiorato. Un sistema analogo veniva utilizzato anche dagli altri sei operatori turistici. Valentina Bendicenti, Sky TG 24. .