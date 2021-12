Antonelli: 80% ricoveri TI Gemelli riguarda non vaccinati

In questo momento noi abbiamo 30 malati che sono ricoverati che sono Covid, di questi l'80% è costituito da pazienti non vaccinati, il 20% di pazienti vaccinati e fragili o che hanno avuto l'ultima somministrazione del vaccino più di 5 mesi fa. L'età media è più bassa, è più bassa di quella che abbiamo sempre visto ed è un range, diciamo, che parte da intorno ai 20, 25 anni fino ai 70, 75. Debbo dire però e questo mi ha molto meravigliato che nelle ultime settimane abbiamo visto anche un certo numero di pazienti più anziani, cioè oltre i 75 anni non vaccinati. Per lo più io devo dire che si tratta di persone che hanno paura.