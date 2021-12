Per noi medici è veramente una situazione che pesa sul nostro cuore e il fatto che queste morti sono evitabili, sarebbero evitabili e questo è veramente un peccato. Quantomeno se fossero stati vaccinati avrebbero potuto avere dei rischi molto e consistentemente ridotti. Chi non è vaccinato ha un rischio di circa 32 volte più alto di poter doversi ricoverare in terapia intensiva o addirittura di non farcela e morire purtroppo.