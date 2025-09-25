Anziano muore in Svizzera dopo no asl di Genova

Un viaggio infinito, oltre 10 ore per mettere fine alla sofferenza e a quel corpo ormai immobile, diventato una prigione. È morto lunedì in Svizzera con il suicidio medicalmente assistito, Fabrizio, l'anziano ligure di 79 anni, affetto da una patologia neurodegenerativa progressiva irreversibile che lo aveva portato a una totale perdita della capacità di parlare e di muoversi. Per me la vita è solo una sofferenza, ha scritto nella lettera all'Associazione Luca Coscioni. Due volontarie di soccorso civile lo hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio. "Rabbia e vergogna. Io sono cittadina di uno Stato che permette questo. Cioè che non permette a una persona di fare la sua scelta". "Sul tablet ha digitato stiamo andando in Svizzera assieme, grazie Cinzia e Roberta". Fabrizio aveva chiesto a febbraio al sistema sanitario ligure la verifica delle condizioni per accedere al suicidio assistito. La Commissione medica aveva dato il diniego perché non dipendeva da alcun trattamento di sostegno vitale continuativo, nonostante l'ossigenoterapia durante il sonno e la necessità di assistenza quotidiana. Manca una direttiva nazionale fa sapere Regione Liguria che ha avviato l'iter di una proposta di legge. Aveva diritto di morire a casa sua. Lo Stato non applica la sentenza della Consulta, denuncia Marco Cappato. Dura critica anche sui tempi di risposta incompatibili con la sofferenza. "Agire come si sta agendo significa, invece, condannare chi soffre a gesti anche della disperazione nella solitudine. .