Appalti Salerno, indagato per corruzione Vincenzo De Luca

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Salerno su appalti milionari per la manutenzione coop e pacchetti di voti. Un'inchiesta ribattezzata "Sistema Salerno" che vede indagate una trentina di persone, tra le quali il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, l'ex Assessore alle politiche sociali e Consigliere regionale, eletto nella lista di De Luca Campania Libera, Giovanni Savastano, che si trova in carcere, e l'imprenditore Fiorenzo Zoccola, ai domiciliari, ritenuto dagli inquirenti il Ras delle cooperative di Salerno. L'informazione trapela da fonti dello staff di De Luca. È stato notificato al Presidente un avviso di proroga delle indagini ma per ora il riserbo è massimo da parte degli inquirenti che non commentano. L'imprenditore Zoccola, assistito dall'avvocato Michele Sarno, è stato interrogato più volte in queste settimane e, come emerge dai verbali ricchi di omissis, ha fatto diversi riferimenti proprio a De Luca e ai tuoi figli. Durante gli interrogatori si definisce garante di equilibri, specificando che garantire gli equilibri significa fare in modo che tutti potessero lavorare e tira in ballo più volte, sia nelle intercettazioni sia nei verbali di interrogatorio, il Presidente e i suoi due figli. Ad esempio: "Terza dimensione" e "3 SSS" fanno capo a me e miei riferimenti sono esclusivamente Vincenzo e Roberto De Luca. Poi fa riferimento a un presunto cerchio magico dell'altro figlio, Piero. Ancora sostiene di aver ricevuto indicazioni di voto dal Presidente della Regione. L'indicazione del Presidente De Luca circa la ripartizione dei voti alle regionali tra Savastano e Picarone, Giovanni Savastano arrestato e Franco Picarone, attuale Consigliere regionale, nella misura del 70% e 30% fu da me veicolata alle altre cooperative che avrebbero quantomeno dovuto tenerne conto proprio in considerazione del fatto che anche il rispetto di tali indicazioni faceva parte dell'equilibrio che si doveva garantire.