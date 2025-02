Appello Alessia Pifferi, entro giugno esito nuova perizia

Dovranno stabilire se Alessia Pifferi sia affetta da patologie psichiatriche e alterazioni della sfera cognitiva, tali da aver interferito sulla sua capacità di intendere e di volere, i nuovi periti nominati dalla Corte d'assise d'appello di Milano che entro fine giugno dovranno depositare l'esito della nuova perizia psichiatrica. La decisione dei giudici era stata presa alla luce dell'integrazione della documentazione depositata dalla difesa dopo la perizia eseguita in primo grado e che aveva portato alla condanna all'ergastolo di Alessia Pifferi, assente in aula dopo avere denunciato un'aggressione da parte di alcune detenute nel carcere di Vigevano per l'omicidio volontario della figlia Diana, abbandonata da sola in casa per sei lunghi giorni. "Io penso sempre che sia lucida. È una persona capace". Respinta poi dai giudici d'appello la richiesta della parte civile, definita irrituale e irrilevante dalla Corte, di acquisire questo processo gli atti dell'inchiesta parallela del PM De Tommasi, che in primo grado rappresentava l'accusa, che vede accusati di falso e favoreggiamento l'avvoccata di Pifferi, Alessia Pontenani, e le psicologhe del carcere di San Vittore che avevano firmato una contestata consulenza, richiesta definita tardiva e anomala anche dalla Procura generale. "Quegli atti, però, non erano stati depositati nel processo di primo grado perché sarebbero dovuti essere utili adesso?" "Perché il Pubblico Ministero ha la facoltà di depositarli anche dopo la sentenza". All'acquisizione degli atti dell'indagine parallela, vissuta in qualche modo come un'ingerenza del PM di primo grado, si era opposta anche la difesa di Pifferi che dopo essere finita sotto inchiesta, ha dichiarato di non avere intenzione di parlare più con la sua assistita fino a conclusione degli accertamenti peritali. "Questo processo ha scatenato delle lotte interne incredibili all'interno di questo tribunale. Quindi vorrei anche tutelare me stessa". .