Apreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobre

Sarà anche possibile mettere gli sci ai piedi o vedere fiocchi di neve cadere nei 4 giorni, dal 16 al 19 ottobre, in cui Milano ospiterà la prima edizione di "Apresky Milano Mountain Show", un evento interamente dedicato al mondo della montagna in tutte le sue declinazioni. La montagna non solo come emblema di sport, innovazione e turismo, ma anche come ecosistema da proteggere e promuovere in modo sostenibile. "È importante parlare della montagna. Della montagna a tutto tondo, che quindi non riguarda solo gli impianti a fune o lo sci, ma riguarda la montagna come comunità vivente, abitata che offre tantissimo. Da un lato in termini di natura, divertimento, sport, ma dall'altro anche in termini di tecnologia, sviluppo, possibilità, di toccare comunità e ambienti che normalmente non si conoscono". Sul palcoscenico di Apresky Milano, che si svolgerà nel nuovo distretto Milano Innovation District a Rho fiera, operatori del settore, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, appassionati e sportivi condivideranno idee, sfide e opportunità, anche in vista di Milano Cortina 2026. "Due giorni di panel e di approfondimenti molto, molto interessanti, dove una quarantina di aziende hanno deciso di approfondire i loro contenuti e altri due giorni B2C, perciò dedicati ai consumer e ai consumatori, dove anche lì i contenuti verranno messi in scena e il pubblico potrà beneficiarne in una maniera molto diversa, perciò non in maniera passiva ma in maniera attiva". .