Posso aggiungere, ma l'ho già detto, che ci sono delle facilities italiane che sarebbero capaci di aumentare la quantità di vaccini prodotti, mi creda, non sono reticente lo stato dell'arte è questo. Abbiamo promosso questa discussione, la discussione è in corso a livello europeo. Auspichiamo che essa conduca ad un risultato simile a quello che noi abbiamo proposto, e se questo sarà, noi siamo pronti a mettere a disposizione stabilimenti italiani per questa finalità.