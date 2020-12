Arcuri: organizzazione migliore per vaccinare chi lo vorrà

Metteremo in campo quando si arriverà presto alla vaccinazione dei cittadini e non solo delle categorie che sono state selezionate quali target della stessa, una molteplicità di sistemi, di informazione, di comunicazione, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi per essere sicuri che non resti nessuno dietro, ma per converso chiediamo agli italiani nell'assicurargli, quello che ho detto, di non agitarsi, di non appellarsi, di non cercare scorciatoie o corsie preferenziali. il vaccino sarà gratuito per tutti e non obbligatorio per nessuno, arriverà il giorno, secondo una scansione temporale che il Parlamento ha deciso quanto alle categorie e che le aziende farmaceutiche faranno in modo di realizzare fornendoci tempestivamente le dosi che servono perché tutti quelli che lo vorranno potranno vaccinarsi.