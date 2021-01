Arcuri: perché ci siano i vaccinati servono i vaccini

Purtroppo perché ci siano i vaccinati c'è bisogno dei vaccini, quindi questo accadrà compatibilmente con le dosi che il nostro Paese avrà a disposizione. La campagna di vaccinazione in Italia fin dall'inizio, il 31 dicembre, come ormai sappiamo tutti, è partita a pieno ritmo fino alla fine della scorsa settimana, è proseguita con risultati davvero confortanti, siamo stati il primo paese in Europa che ha vaccinato di più e abbiamo utilizzato sapientemente la gran parte delle dosi che ci sono state progressivamente consegnate.