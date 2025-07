Le forze dell’ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini di nazionalità bulgara accusati di furti seriali in Italia e altri Paesi dell'Unione Europea. I membri della banda arrivavano in Italia dalla Bulgaria con auto a noleggio, eseguivano in rapida sequenza più furti ad anziani in esercizi di varie località e tornavano in Bulgaria in giornata.