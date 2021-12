Arrestato medico che fingeva di somministrare dosi

Siamo arrivati attraverso la denuncia di una madre, una madre preoccupata per la salute e le convinzioni No Vax di un figlio. Quando ha saputo che il ragazzo era stato, si era volontariamente vaccinato, ha voluto vederci più chiaro, facendogli fare delle analisi del sangue; da quelle analisi, è emerso che il ragazzo non aveva gli anticorpi per cui la vaccinazione non era stata effettuata. L'abbiamo sentito, ci abbiamo parlato e ci ha, in qualche modo, dichiarato chi e dove aveva provveduto a fare questa falsa vaccinazione. Da lì, è iniziata tutta un'attività di indagine che ha portato all'arresto, oggi, del medico.