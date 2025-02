Arresti in tutta Italia per pedopornografia

È una delle più vaste operazioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori online mai compiute in Italia. Trentaquattro persone arrestate, centoquindici perquisizioni effettuate in cinquantasei città, tra cui Roma, Milano, Firenze, Vicenza e dodici in Sicilia. "Parliamo di abusi commessi da persone che sono state tratte in arresto, oltre evidentemente al rinvenimento di migliaia e migliaia di file. Purtroppo per alcuni casi anche di materiale autoprodotto. Parliamo di video che hanno una portata e una caratura dal punto di vista del tenore delle immagini assolutamente sconvolgente, in alcuni casi". Le indagini lunghe e complesse hanno coinvolto, su disposizione della Procura di Catania, gli investigatori della Polizia del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della città etnea, in collaborazione con il Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia Postale. "Le attività sono state svolte anche in maniera sotto copertura proprio per cercare di stanare da queste piattaforme criptate i soggetti che scambiavano e diffondevano materiale pedopornografico". Cinquecento operatori si sono infiltrati nelle chat attraverso le quali gli indagati, di età compresa tra i venti e i sessanta anni, scambiavano materiale pedopornografico anche prodotto in casa. "Oltre venti stanze nelle quali gli operatori della Polizia Postale di Catania si sono infiltrati per poter dare un nome e un volto a dei nickname per superare momenti di anonimato, crittografie con capacità tecniche che oggi riusciamo a sviluppare e portare sul campo, ma che prevedono uno sforzo e un impegno notevole". .