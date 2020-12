Aspettando LIVE IN, l'interno del Cinema Mountain

Siamo invece all'interno del cinema Mountain di Courmayeur, per l'appunto, dove il nostro evento si terrà in questa lunga giornata di diretta. Oltre 8 ore, con oltre 40 interventi di diversi ospiti dal mondo della politica, perché avremo Ministri, esponenti di partito italiani, ma anche europei perché avremo Sassoli, Dombrovskis con noi per confrontarci sullo stato dell'Unione Europea. E poi avremo tanti ospiti anche invece dal mondo dello spettacolo, della cultura, Ken Follet, Isabelle Allende, tutti per ragionare insieme di questa nuova normalità in cui ci troviamo. Intanto vi invito a guardarci intorno, perché questo spazio dove ci troviamo è veramente eccezionale, è stato allestito in questi ultimi giorni dai nostri tecnici ed esperti professionisti per renderlo il più possibile accogliente, perché comunque stiamo invitando tutti i telespettatori a seguirci a casa anche se non siamo nella nostra casa usuale a Milano Rogoredo o a Roma Montecitorio anche questa, per questa giornata, sarà casa nostra. Il palco è stato allestito, ormai è tutto pronto perché si comincia alle 13:30 e andremo avanti fino alle 22. Potete vedere quanto sono belli questi led multimediali che ospiteranno interviste, contenuti video, immagini e poi i nostri giornalisti qui sul palco di questo cinema teatro che nel salutarvi, nell'invitarvi a seguirci vi mostro l'ultima volta.