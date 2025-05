Il GIP del Tribunale di Milano ha disposto 4 misure cautelari per reati di tentato furto pluriaggravato in concorso, porto in luogo pubblico di esplosivi e furto di un'autovettura. I provvedimenti restrittivi seguono a tre assalti, con l'utilizzo di esplosivo, agli sportelli automatici "Postamat ATM" di Poste Italiane siti a Milano la notte dell'8 agosto 2024. .