I carabinieri di Livorno hanno condotto in carcere 11 persone ritenute colpevoli di una rapina avvenuta il 28 marzo nel comune di San Vincenzo. La banda ha assaltato due furgoni portavalori in pieno giorno lungo la via Aurelia, impossessando di circa 3 milioni di euro. Gli arrestati sono accusati di rapina pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di diverse armi da guerra, munizioni da guerra, esplosivo ed armi comuni da sparo, furto pluriaggravato e ricettazione.