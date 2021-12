Assemblea Confagricoltura,Hubfarm e la transizione ecologica

In occasione della sua assemblea annuale all'Auditorium della Tecnica di Roma Confagricoltura ha presentato Hubfarm, ambizioso progetto con l'obiettivo di accompagnare le imprese agricole nella transizione tecnologica, digitale ed ecologica. "Noi agricoltori siamo i primi che beneficiano di un ambiente sano. Io non conosco agricoltore che inquina, lo dico con la massima chiarezza. Ma quale agricoltore inquina il proprio pozzo quando l'acqua gli è necessaria per irrigare?". La grande sfida dell'agricoltura 5.0 sta in due parole: innovazione e sostenibilità. Obiettivo: un'unica piattaforma di servizi con sviluppatori e incubatori tecnologici oltre che con il mondo della ricerca e con l'agroindustria più avanzata. Una piattaforma di facile accesso che punta a favorire semplificazione amministrativa e produttività dell'azienda e a garantire una transizione ecologica reale. "I giovani sono attratti dalle potenzialità enormi che le nuove tecnologie possono dare al lavoro agricolo che deve continuare ad avere come base e come principio quello di produrre beni della terra ma che può farlo attraverso le nuove tecnologie, inquinando meno e garantendo più reddito a chi fa agricoltura", "Io ho una parte della mia famiglia che è veramente di origine contadina. Io ricordo, essendo cresciuto con loro, la capacità dei più anziani di prevedere il tempo. Oggi con High Performance Computing noi possiamo fare previsioni di lungo termine addirittura localizzate, che so su 70/80 km e così via, ecco l'importanza di avere degli algoritmi non è che sostituisca l'esperienza dell'anziano, per carità, ma ovviamente aumenta la risoluzione, aumenta la precisione. Questo non vale solo per le previsioni climatiche, vale per tutto".