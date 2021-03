AstraZeneca, Galli: "Vaccino è sicuro"

Alla luce della conferenza stampa di ieri, di Ema e poi di Aifa, il vaccino AstraZeneca è sicuro, professore? Direi di sì e direi che lo è quanto lo era prima di tutto questo polverone. Chi può fare questo vaccino? I maggiori di 18 anni, perché non abbiamo sperimentazioni nelle fasce di età precedenti e direi tutti. Ci sono anche nuovi dati che comunque danno la possibilità di estendere il vaccino anche agli over 65. C'è qualche categoria esclusa, al momento, professore? Francamente nessuna. Sono state fatte delle valutazioni in merito a una certa minore efficacia di questo, rispetto agli altri due vaccini e si è ragionato rispetto alle persone gravemente immunodepresse, dove forse il vaccino con una maggiore performance sarebbe giustificato per evitare il più possibile di avere delle mancate risposte. Ma comunque il problema è abbastanza marginale. È importante vaccinare tanto e subito.